Национальный детский технопарк открывает набор в группы по робототехнике и конструированию. В объединения по интересам технического профиля приглашаются дети от 6 до 13 лет.

Робототехника в Национальном детском технопарке включает в себя 3 направления: конструирование, программирование, электроника. Ознакомиться с набором в группы можно тут.

В процессе обучения ребенок и развивает логическое мышление, и узнает многие физические явления, и улучшает успеваемость по многим школьным предметам.