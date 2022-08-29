В МТС снизились цены на популярный смартфон Xiaomi 11T

В МТС стал доступнее популярный смартфон Xiaomi 11T. Цены снизились на версии с объемом памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Теперь их можно приобрести с выгодой до 500 рублей.

Xiaomi 11T – это стильный и быстрый смартфон с отличным экраном, мощной камерой и емким аккумулятором. Он оборудован большим 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 120 Гц, умной тройной камерой на 108+8+5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Продолжительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который способен заряжаться всего за 36 минут благодаря турбо-зарядке мощностью 67 Вт.

В рамках акции «Удачная покупка!» стоимость Xiaomi 11T с 8/128 ГБ памяти снижена на 270 рублей, что позволяет приобрести его за 1189 рублей. При покупке в рассрочку новые цены позволят сэкономить до 500 рублей. Так, ежемесячный платеж в рассрочку на год теперь составляет 109 рублей, а на два года – 58 рублей.

Стоимость версии Xiaomi 11T с 8/256 ГБ памяти при покупке единым платежом уменьшена до 1299 рублей, что на 260 рублей меньше старой цены. В рассрочку на год сейчас ее можно оформить за 125 рублей в месяц, а на два года – за 63 рубля в месяц.