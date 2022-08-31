ASUS и ROG представят новые устройства на выставке IFA 2022

Компания ASUS представит широкий ассортимент своей продукции на выставке IFA 2022, которая пройдет в Берлине со 2-го по 6-е сентября. Стенд компании в выставочном комплексе Messe, зал 11.2 (Берлинский международный конгресс-центр, Месседамм 22, 14055 Берлин, Германия) будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 18:00.

Среди новинок бизнес-серии на выставке будет показана высокопроизводительная портативная рабочая станция ExpertBook B6 Flip, предназначенная для решения ресурсоемких профессиональных задач, а также ноутбуки ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip. Инновационный ноутбук Zenbook 17 Fold OLED, которому посвящена отдельная виртуальная презентация и мероприятие для прессы, также можно будет увидеть вживую на стенде компании.

На выставке будут представлены все последние новинки ASUS и ROG, в том числе игровые ноутбуки ROG Flow Z13, Strix Scar 17 SE и TUF Dash F15; мониторы ProArt Display OLED PA27DCE, ProArt Display OLED PA32DC, ZenScreen OLED MQ13AH и ZenScreen OLED MQ16AH; игровая периферия, включая новую мышь ROG Strix Impact III; линейки ноутбуков Zenbook и Vivobook, включая модели Zenbook 14 Duo OLED, Zenbook 16X OLED и Vivobook 16X OLED; а также новейшие смартфоны серий Zenfone 9 и ROG Phone 6.