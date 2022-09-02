Samsung представила экологичные решения для создания умного дома

Samsung Electronics поделилась на международной выставке бытовой электроники IFA 2022 идеями по созданию экологичного дома за счет передовых технологий энергосбережения и стратегических партнерств.

Благодаря подключенным к Wi-Fi устройствам с такими сервисами, как SmartThings Energyс режимом AI Energy Mode, можно добиться значительной экономии энергии за счет оптимизации работы бытовой техники.

Для достижения высокого рейтинга энергоэффективности в продукции Samsung используется технология SmartThings Energy с режимом AI Energy Mode. Использование стиральных машин Samsung позволяет снизить энергопотребление на 70% с помощью технологии AI Ecobubble. Она оптимизирует циклы за счет стирки в холодной воде.

Среди других заметных достижений в области энергосбережения можно отметить увеличенную на 20% энергоэффективность сушильных машин, повышенную на 40% экономичность работы системы Eco Heating (EHS), и на 20% меньшее энергопотребление бытовых кондиционеров (RAC) к концу года.

К 2023 году компания намерена добиться того, чтобы все основные бытовые устройства бренда оснащались модулями Wi-Fi с возможностью интеграции в экосистему SmartThings. Это относится в том числе и к холодильникам, стиральным машинам, кондиционерам и отопительным приборам.

Помимо бытовой техники, совместно с Q CELLS Samsung разработала концепцию Net Zero Home. Это автономный дом, способный вырабатывать и сохранять солнечную энергию от батарей для питания новейших энергоэффективных устройств Samsung под управлением SmartThings.

Экологичность бытовой техники Samsung проявляется и в изменяемом дизайне продуктов Bespoke. Модульный формат и сменные панели, которыми оснащаются, например, холодильники Bespoke, позволяют сократить количество электронных отходов за счет увеличения срока службы бытовой техники.

Концепция устойчивого развития Samsung также включает поддержку передовых цифровых инверторных технологий (Digital Inverter Technologies, DIT). Компания продолжает исследования и разработки в этой области на протяжении более 25 лет, и создаваемые технологии влияют на все аспекты работы бытовой техники — от энергоэффективности до производительности, — а также на ее долговечность.

Samsung представила самую полную гарантию на сегодняшний день, 20-лет на моторы и компрессоры с цифровым инвертором.

Вместе с производителем одежды Patagonia Samsung разработала технологии, позволяющие сократить загрязнение микропластиком при стирке. Новые стиральные машины, которые будут представлены в сентябре, смогут уменьшить загрязнение микропластиком от предметов одежды и другого текстиля на 54%. Более того, подобная технология будет реализована во всех «умных» стиральных машинах после обновления ПО до конца 2022 года.