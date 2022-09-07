Samsung представила новые продукты в Берлине

На выставке бытовой электроники IFA 2022 Samsung показала серию Bespoke Home для европейского рынка, линейку Bespoke Infinite, премиальные дисплеи и ТВ высокой четкости, в том числе Micro LED и Odyssey Ark, а также смартфоны и носимые устройства. Об этом компания рассказала на своем официальном сайте.

С устройствами линейки Bespoke Home пользователи могут персонализировать кухонный интерьер, выбирая цвета и фактуры на свой вкус. В этом году на выставке IFA были представлены индукционная плита, посудомоечная машина, духовой шкаф и другая техника для кухни, а также продукты серии Bespoke Home, в частности, стиральная и сушильная машины.

SSD-накопитель 990 PRO оптимизирован для игр и работы с графикой. Он имеет расширенные функции для гейминга, 3D-рендеринга и анализа данных, поддерживает воспроизведение 4К- и 8К-видео и быстро обрабатывает информацию благодаря увеличенной скорости и высокой энергоэффективности.

Портативный проектор Freestyle свободно поворачивается на 180 градусов и точно регулирует размеры проецируемого изображения с помощью функции Easy Set Up. Для этого Freestyle достаточно разместить на удобном месте, и устройство быстро настроит фокус и качество картинки, автоматически скорректировав искажения.

The Frame — интерьерный телевизор с первоклассным качеством изображения и поддержкой разрешения 4K на базе технологии квантовых точек. Матовый экран устройства делает картинку реалистичной при любом освещении и не бликует, что часто бывает с глянцевыми дисплеями.