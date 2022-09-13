В Полоцком госуниверситете открыли лабораторию компьютерных сетей и облачных технологий

На факультете информационных технологий (ФИТ) Полоцкого государственного университета (ПГУ) имени Евфросинии Полоцкой открылась новая научно-практическая лаборатория компьютерных сетей и облачных технологий. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Облачные технологии, распределенные вычисления, виртуальная инфраструктура - вот сегодняшние тренды IT-индустрии. Облака предоставляют различные сервисы для бизнеса, без них немыслимы технологии обработки больших данных и блокчейн. Основу облачных технологий составляет физическая инфраструктура компьютерных сетей. Обучение в научно-практической лаборатории компьютерных сетей и облачных технологий, оснащенной современным оборудованием, поможет нашим студентам приобрести практико-ориентированные знания и навыки, востребованные на рынке труда в IT-сфере", - отметила декан ФИТ Ольга Петрович.

В новой лаборатории установлено сетевое оборудование, позволяющее проектировать и администрировать различные виды сетей, в том числе беспроводные, собирать вычислительные мощности в единый кластер для высокопроизводительных расчетов и моделирования, изучать программное и аппаратное обеспечение локальных сетей и интернета.

"Здесь будут проводиться не только практические и лабораторные учебные занятия для студентов пяти специальностей факультета (программное обеспечение информационных технологий, вычислительные машины, системы и сети, программируемые мобильные системы, искусственный интеллект, информационные системы и технологии в экономике), но и практико-ориентированные исследования, выполняться научные проекты", - добавила декан ФИТ.

Она также подчеркнула, что факультет сотрудничает с множеством IT-компаний, которые заинтересованы в качественной подготовке специалистов. Будущих айтишников из ПГУ еще до окончания университета приглашают трудиться к себе компании-партнеры, и студенты совмещают работу с учебой. Тот, кто проявляет себя с лучшей стороны, уже к моменту получения диплома имеет гарантированное трудоустройство.-