В МТС снизились цены на ряд смартфонов realme

В МТС снизились цены на смартфоны realme 9i и realme C21Y. На более выгодных условиях устройства можно приобрести в рамках акции «Удачная покупка!» при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев.

realme 9i – стильный смартфон с уникальным призматическим дизайном, продолжительной автономностью, умной тройной камерой и большим дисплеем. Его 6,6-дюймовый IPS-экран демонстрирует разрешение 2412×1080 пикселей и частоту обновления картинки до 90 Гц, отличную цветопередачу и широкие углы обзора. Основная камера на 50+2+2 Мп и селфи-камера на 16 Мп поддерживают множество полезных режимов. Батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт обеспечивает длительное время автономной работы. Наслаждаться качественным звучанием позволят два стереодинамика.

Стоимость версии realme 9i с 4/128 ГБ памяти при покупке единым платежом снижена до 659 рублей, а с 6/128 ГБ – до 729 рублей. При оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж теперь составит 65 и 70 рублей соответственно.

Смартфон realme C21Y готов предложить 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600x720 пикселей, тройную камеру на 13+2+2 Мп, селфи-камеру на 5 Мп и долгоиграющую батарею емкостью 5000 мАч. Для расширения памяти с помощью карты microSD предусмотрен тройной слот, позволяющий дополнительно установить две сим-карты.

По сниженной цене realme C21Y с 4/64 ГБ памяти можно приобрести за 409 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год уменьшен до 42 рублей.