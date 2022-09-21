В МТС появились б/у iPhone

В салонах связи и интернет-магазине МТС появились подержанные iPhone с официальной гарантией на 12 месяцев. Приобрести их по привлекательной цене можно будет как единым платежом, так и в рассрочку.

МТС объявляет о начале продаж б/у смартфонов Apple. На восстановленные iPhone будет действовать гарантия сроком один год, а все смартфоны предварительно проходят ряд специальных тестов для подтверждения их работоспособности.

Все восстановленные iPhone на 100% технически исправны. Чтобы удостовериться в работоспособности устройств, их проверяют на специальном оборудовании и профильном программном обеспечении с помощью 55 различных тестов. Также все смартфоны Apple тщательно продезинфицированы и упакованы перед продажей в салонах связи.

Была разработана специальная система оценки технического состояния и истории устройств. По этой системе каждому девайсу присваивается один из грейдов:

А+ (как новый): Устройство как новое. Возможны единичные микроцарапины. Возможна замена компонентов в целях восстановления. Комплектуется MFI кабелем и упаковкой. 100% протестировано, все функции работают.

А (отличное состояние): Устройство в отличном состоянии. Возможны единичные микроцарапины на дисплее и мелкие царапины на боковых гранях корпуса. Возможна замена компонентов в целях восстановления. Комплектуется MFI кабелем и упаковкой. 100% протестировано, все функции работают.

В (хорошее состояние): Устройство в хорошем состоянии. Возможны мелкие царапины, потертости. Возможна замена компонентов в целях восстановления. Комплектуется MFI кабелем и упаковкой. 100% протестировано, все функции работают.

Купить восстановленные смартфоны Apple по единовременной оплате могут все желающие в рамках акции «Для всех». А для абонентов МТС доступны варианты рассрочки до 2 лет без первого платежа по акции «Удачная покупка!».

С ценами на б/у смартфоны можно ознакомиться по ссылке.