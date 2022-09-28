VK объявляет о продаже MY.GAMES за 642 млн долларов

VK Company Limited объявляет о продаже MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру LETA Capital, сообщается на сайте компании.

VK объявляет о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании MY.GAMES Александру Чачава, управляющему партнеру LETA Capital. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты.

Стоимость сделки составила 642 млн долларов. Сооснователь MY.GAMES Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать MY.GAMES. VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. VK Play — крупнейшая российская игровая площадка, запущенная в апреле 2022 года. Она объединяет все популярные игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.