«Лаборатория Касперского» запатентовала новую технологию

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент «Система и метод анализа связей между кластерами электронных устройств для противостояния кибератакам», сообщает пресс-служба компании.

Метод, запатентованный «Лабораторией Касперского», позволяет видеть каждый гаджет в сети и соотносить его с похожими сетями, чтобы в дальнейшем распознавать существующие или возможные пробелы в защите. Технология способна обнаружить и предупредить пользователя, если какое-либо из устройств в сети небезопасно и через него уже проводились атаки, либо если была скомпрометирована сеть, сконфигурированная схожим образом.

Традиционные технологии связывания устройств полагаются на данные, которые могут быть удалены (например, на куки), либо на эвристику, недостаточно точный метод. Новая же технология «Лаборатории Касперского» предлагает надёжное и длительное связывание устройств через профиль владельца, оперативно реагируя на изменение в нём. Она обеспечивает атрибуцию неизвестного устройства к кластеру устройств. Этот метод подразумевает определение взаимосвязей между гаджетом и окружающей средой. В дальнейшем обнаруженные образцы используют для атрибуции других устройств к тому же кластеру. Отношения между устройствами определяются с использованием просчитанного коэффициента сходства. Цель этой технологии ― помочь защитным решениям анализировать подключённые устройства, чтобы видеть, несут какие-либо риски отдельные устройства или их определённые конфигурации, а также предложить и предоставить необходимую защиту.

Всего за свою историю «Лаборатория Касперского» получила в США 412 патентов, а по всему миру, включая Россию, ЕС, Китай и Японию, — более 1338 патентов.