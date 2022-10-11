LG представила телевизор за $300 000

Гигантский 136-дюймовый телевизор LG Magnit 4K, представленный на днях, наконец-то получил официальную цену.

Учитывая размеры и панель Micro LED, можно было догадаться, что устройство попросту не могло быть недорогим. Но цена всё равно впечатляет: 300 000 долларов. И это на рынке США и без учёта налогов. Цена очень высока по любым меркам, ведь за такие деньги можно купить условно любой серийный автомобиль или квартиру практически в любом городе мира.

Для тех, кого цена не пугает, есть предложение за 350 000 долларов, включающее этот телевизор и акустическую систему Bang & Olufsen BeoLab 90, которая сама по себе стоит 115 000 долларов, то есть можно очень хорошо сэкономить.

Напомним, телевизор поддерживает кадровую частоту 120 Гц, может похвастаться пиковой яркостью в 2000 кд/м2 и предлагает технологию искусственного интеллекта LG Alpha a9, ответственную за уменьшение шумов и улучшение качества изображения.