Сервис БЕЛКАРТ PAY стало доступно держателям карточек "Белинвестбанка"

Сервис БЕЛКАРТ PAY стало доступно держателям карточек БЕЛКАРТ "Белинвестбанка".

Достаточно просто привязать карточку к мобильному приложению БЕЛКАРТ PAY. Оно доступно владельцам устройств на базе операционной системы Android, поддерживающих технологию NFC. "Белинвестбанк" стал первым банком с собственным процессинговым центром, запустившим для своих клиентов технологию БЕЛКАРТ PAY.

БЕЛКАРТ PAY – мобильное приложение платежной системы БЕЛКАРТ для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Рассчитываться за товары и услуги в организациях торговли и сервиса с помощью БЕЛКАРТ PAY можно в терминалах, где принимаются бесконтактные карты БЕЛКАРТ. Сервис был запущен в августе этого года. На сегодня сервис предоставляется держателям карт БЕЛКАРТ следующих банков: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение» и ЗАО «Цептер Банк», "Белинвестбанк". В сентябре также вышло большое обновление приложения.