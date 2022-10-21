AMD анонсировала презентацию Radeon RX 7000

Компания AMD анонсировала онлайн-трансляцию под названием «Together we advance_gaming», которая состоится 3 ноября в 23:00 по московскому времени. Это будет онлайн-мероприятие, посвящённое видеокартам Radeon RX 7000 на основе архитектуры RDNA 3, сказано в пресс-релизе, который был опубликован на официальном сайте AMD. Посмотреть его смогут все желающие на YouTube-канале компании.

«Руководители AMD подробно расскажут о новой высокопроизводительной и энергоэффективной архитектуре AMD RDNA 3, которая обеспечит новый уровень производительности, эффективности и функциональности для геймеров и создателей контента», — отмечено в пресс-релизе.

Графические процессоры на базе архитектуры RDNA 3 станут первыми GPU компании, состоящими из нескольких кристаллов (чиплетов). Они будут выполнены по 5-нм техпроцессу на производственных мощностях TSMC. AMD продемонстрировала графический процессор Navi 3x (предположительно Navi 31) ещё в августе этого года, но не раскрыла каких-либо подробностей о нём.

По данным неофициальных источников, AMD планирует представить две видеокарты Radeon RX 7000 на базе RDNA 3 в этом году, начав их продажи во второй половине декабря. Ожидается, что графические ускорители AMD получат буферную память Infinity Cache нового поколения. Во время недавней презентации процессоров Ryzen 7000 глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что графика нового поколения обеспечит на 50 % более высокую производительность на ватт потребляемой энергии в сравнении с актуальными решениями, то есть по сравнению с Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2.