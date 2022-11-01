Instagram исправила баг, вызвавший многочасовой сбой в работе соцсети

Представители социальной сети Instagram заявили об устранении программного бага, помешавшего миллионам посетителей платформы пользоваться её сервисами на протяжении около 8 часов. Кроме того, многие пользователи жаловались на блокировку аккаунтов и потерю подписчиков.
«Теперь мы устранили баг — он вызывал проблемы у людей в разных частях света с доступом к аккаунтам и привёл к временному изменению числа фолловеров у некоторых пользователей», — заявила Meta в Twitter.
Как сообщает Reuters, представитель Instagram не прокомментировал блокировку аккаунтов. Некоторые пользователи сообщали в социальных сетях, что от них потребовались дополнительные меры подтверждения при разблокировке, включая, например, указание телефонных номеров и/или подтверждение с помощью электронной почты.
По данными сайта Downdetector, отслеживающего жалобы на сбои в работе сервисов, число пользователей, сообщивших об ошибках, с более чем 7500 в понедельник, 17:09 МСК, к 01:00 МСК вторника уменьшилось до 500, и спад числа жалоб продолжился.
На деле число пострадавших намного больше, поскольку не все из пользователей знают о платформе Downdetector вообще, а из оставшихся мало кто оставляет на ней жалобы. По итогам вчерашних торгов акции Meta* упали в цене на 6,1 %.
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