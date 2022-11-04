В МТС стали доступнее 7 моделей смартфонов realme

В салонах связи и интернет-магазине МТС стали доступнее 7 моделей смартфонов realme. А в рамках акции «Для всех» на модель realme 9i 6/128GB действует эксклюзивная цена – 689 рублей. В ней могут принять участие как абоненты МТС, так и абоненты других операторов.

Смартфон realme C21Y готов предложить 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600x720 пикселей, тройную камеру на 13+2+2 Мп, селфи-камеру на 5 Мп и батарею емкостью 5000 мАч.

По сниженной цене realme C21Y с 4/64 ГБ памяти можно приобрести за 379 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в расрочку на год уменьшен до 38 рублей, на 2 года – до 19 рублей. realme C30 оснащен LCD-экраном на 6,5 дюймов с разрешением HD+, процессором UNISOC T612 Octa и ёмкой батареей на 5000 мАч.

Цена realme C30 по акции «Для всех» снижена на 70 рублей и составляет 299 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку со скидкой для всех абонентов МТС по акции «Удачная покупка!». Ежемесячный платеж в рассрочку на год снижен до 32 рублей, а на 2 года – до 18 рублей.

Модель realme C35 получила 6,6-дюймовый дисплей в FHD разрешении. Процессор Unisoc Tiger T616 и 4 ГБ оперативной памяти показывают неплохие результаты в тестах производительности. Аккумулятора на 5000 мАч достаточно на целый день работы смартфона в активном режиме. Основной фотомодуль состоит из трех камер: основной на 50 Мп, макрокамеры и камеры для портретного режима.

realme C35 4/128GB c учетом скидки 120 рублей доступен для всех желающих за 519 рублей. При оформлении в рассрочку ежемесячный платеж составит от 28 рублей.

realme 9 Pro 5G – смартфон с большим 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412х1080 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц, тройной камерой на 64+8+2 Мп и емкой батареей на 5000 мАч, оснащенной технологией быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон оборудован модулем NFC для бесконтактных платежей.

Цена realme 9 Pro 5G с 8/128 ГБ памяти в рамках акции "Для всех" составляет 959 рублей. Абоненты МТС могут приобрести смартфон в рассрочку от 50 рублей в месяц.

realme 9i – смартфон с красивым дизайном и продолжительным временем автономной работы. Он оснащен ярким 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления картинки 90 Гц, умной тройной камерой на 50+2+2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и емкой батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Объемный и насыщенный звук в качестве Hi-Res Audio в нем обеспечивают два громких стереодинамика. Для проведения бесконтактных платежей предусмотрен модуль NFC.

По 30 ноября действует эксклюзивная цена на realme 9i с 6/128 ГБ памяти. Для всех желающих смартфон доступен за 689 рублей. В рассрочку на год и на два года его можно оформить за 62 и 30 рублей в месяц соответственно.

Сниженные цены на смартфоны realme в рамках акции «Для всех» и «Удачная покупка!» представлены по ссылке.