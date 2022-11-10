Gmail переходит на новый интерфейс с 29 ноября

Google сообщила, что веб-приложение Gmail полностью перейдёт на обновлённый интерфейс. С 29 ноября 2022 года у пользователей пропадёт возможность выбирать между старым и новым дизайном.

В начале 2022 года Google анонсировала обновление пользовательского интерфейса веб-версии Gmail, объединив возможности почтового клиента, корпоративного мессенджера Chat и сервиса видеосвязи Meet. Всё это время у пользователей была возможность выбора между старой и новой версией интерфейса.

С 29 ноября 2022 года новый интерфейс станет основным и переключиться на старую версию больше будет нельзя. В левой части экрана станут доступны иконки для перехода к чату и звонкам. У пользователей останется возможность менять оформление, отключать мини-приложения и настраивать сортировку писем. Развёртывание обновления начнётся 8 ноября.