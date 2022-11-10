Создано первое российское ПО для станций 5G

Специалисты российского университета «Сколтех» разработали отечественную систему управления базовыми станциями 5G. Она стала первым российским программным обеспечением такого типа, попавшим в Единый реестр отечественного ПО при Минцифры.

По словам создателей ПО, наличие в стране собственных разработок позволяет производителям создавать российские решения для систем пятого и четвёртого поколений связи, это важный шаг к получению технологического суверенитета в сфере телекоммуникаций. Также известно, что летом текущего года программное обеспечение «Сколтеха» для базовой станции 5G прошло независимые испытания при участии российских операторов.

ПО «Сколтеха» поддерживает открытые стандарты и сетевую архитектуру OpenRAN, что обеспечивает совместимость модулей базовой станции от разных производителей. Это позволяет разным инженерным группам одновременно вести разработку различного оборудования — затем оно будет вполне совместимо в одной сети.

Разработчики отмечают, что созданное ими ПО может быть развёрнуто как на специализированных, так и на обычных серверах, доступных на рынке, поэтому для операторов нет риска попасть в зависимость от одного поставщика. В «Сколтехе» уже используют своё ПО в лабораториях для обеспечения совместимости между базовыми станциями 5G от разных производителей.