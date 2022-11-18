Google объявила о запуске нескольких нововведений для поисковой системы

Google объявила о запуске сразу нескольких нововведений для фирменной поисковой системы, а также сервисов «Карты» и «Покупки». Многие из них были анонсированы во время мероприятия Search On в сентябре, а теперь они становятся доступны всем пользователям сервисов IT-гиганта.

Прежде всего отметим ряд нововведений в поисковике Google. Пользователи теперь могут искать ближайшие рестораны, где готовят интересующие их блюда. Достаточно ввести название какого-либо блюда, чтобы увидеть список находящихся поблизости кафе и ресторанов, в меню которых есть искомое угощение. Здесь же можно получить дополнительную информацию, включая стоимость интересующего блюда, данные об используемых для его приготовления ингредиентах и др.

Ещё одно нововведение также связано с поиском пищи. Если пользователь нашел в интернете снимок какого-то блюда, но не знает, как оно называется, он сможет задействовать функцию Lens в приложении Google для Android и iOS, чтобы найти места поблизости, где интересующее его угощение продаётся. Позднее в этом году разработчики также улучшат функцию Lens AR Translate, благодаря чему этот инструмент будет лучше распознавать и переводить надписи на изображениях со сложным фоном.

Новые возможности дополненной реальности реализованы в приложении «Карты», но на данный момент они доступны только в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Сан-Франциско и Токио. Находясь в одном из этих городов, пользователь сможет задействовать смартфон с приложением «Карты» для визуального поиска магазинов, банкоматов, достопримечательностей, кафе и др. Более того, интересующие места не просто отобразятся соответствующими AR-метками на карте, найти к ним дорогу помогут виртуальные стрелки, указывающие направление движения.

Ещё одна новая функция в «Картах» упростит поиск зарядных станций для электромобилей. Владельцам авто на электрической тяге будет проще искать зарядные станции, а также фильтровать результаты поиска по наличию системы быстрой зарядки и типу зарядного устройства. В дополнение к этому расширяется география действия функции «доступные места», которая была запущена в США, Австралии, Японии и Великобритании в 2020 году. С её помощью можно узнать, доступно ли то или иное место для посещения людям на инвалидных колясках, есть ли там специальная парковка, туалет и др.

Разработчики продолжают развивать сервис «Покупки». Пользователям сервиса станет проще подбирать подходящий тональный крем. Для этого в приложение добавлены виртуальные аватары 148 моделей с разными оттенками кожа, разного возраста, национальности и типа кожи. Пользователи смогут взаимодействовать с этими моделями, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть на них тот или иной тональный крем. Кроме того, в «Покупках» появилась возможность поиска брендовой обуви с элементами дополненной реальности.