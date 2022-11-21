Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал нейросеть для безопасного использования биометрических данных человека. Разработка преобразует биометрическую информацию в особые электронные ключи шифрования. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены.

Программный продукт «Биометрия-код» может применяться, например, при создании цифровых удостоверений – паспортов, водительских прав, страховых свидетельств. Также технологию можно задействовать для проведения электронного голосования, в платежных системах, в медицинских системах при хранении историй болезни, оформлении рецептов и больничных листов. 

Технология позволяет защитить биометрическую и персональную информацию за счет использования нейронных сетей. Вместо хранения идентификационных данных человека и ключей шифрования ПО предполагает использование нейросетей, обученных воспроизводству криптографических ключей из биометрических данных их владельца. 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 