Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал нейросеть для безопасного использования биометрических данных человека. Разработка преобразует биометрическую информацию в особые электронные ключи шифрования. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены.

Программный продукт «Биометрия-код» может применяться, например, при создании цифровых удостоверений – паспортов, водительских прав, страховых свидетельств. Также технологию можно задействовать для проведения электронного голосования, в платежных системах, в медицинских системах при хранении историй болезни, оформлении рецептов и больничных листов.

Технология позволяет защитить биометрическую и персональную информацию за счет использования нейронных сетей. Вместо хранения идентификационных данных человека и ключей шифрования ПО предполагает использование нейросетей, обученных воспроизводству криптографических ключей из биометрических данных их владельца.