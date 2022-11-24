«Яндекс» запустил детские аккаунты с цензурой

В Яндексе теперь можно завести детский аккаунт. Он поможет оградить ребёнка от контента, не предназначенного для детских глаз. У детей будет гораздо меньше шансов наткнуться на ненормативную лексику или, например, фильм для взрослых. Об этом сообщается в блоге компании.

Детский аккаунт работает в Поиске, Музыке и других сервисах Яндекса. Так, Кинопоиск будет предлагать детям только фильмы и мультики по возрасту. Приложение Яндекс Музыки не даст послушать трек с ненормативной лексикой, а Поиск и Браузер оградят от шок-контента и сайтов для взрослых — неважно, искал их ребёнок специально или нет.

«Все мы знаем, как быстро дети осваивают гаджеты. К семи годам у многих уже есть свой ноутбук или смартфон, и они начинают сами искать ответы на вопросы. С одной стороны, это здорово. С другой, хочется, чтобы на сервисах Яндекса ребёнок не сталкивался с недетским контентом, и родители были за него спокойны. Вот для этого мы и сделали детский аккаунт, который будем развивать дальше. По нашим исследованиям, он будет особенно полезен родителям с детьми от трех до десяти лет», — говорит Пётр Попов, директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий.

Аккаунты для детей заводят родители. Для этого нужно зайти в свой Яндекс ID и создать детский аккаунт: указать имя и возраст ребёнка, придумать логин и пароль. Можно также выбрать возрастное ограничение контента: например, 6+ или 12+. Также детский аккаунт можно завести из раздела «Семья» в Яндекс ID, куда пользователи добавляют своих близких.

К детскому аккаунту при желании можно подключить банковскую карту, привязанную к семейной группе в Яндекс ID. Тогда ребёнок сможет в рамках установленных лимитов делать покупки на сервисах Яндекса. Можно также оформить ему семейную подписку Плюс Мульти, чтобы он мог слушать музыку и смотреть фильмы.