Белорусам в «5 элементе» стал доступен Huawei Mate 50 Pro – лучший камерофон в мире по версии DXOMark

В Беларуси с 1 декабря стал доступен смартфон с лучшей в мире камерой по версии DXOMark. Флагманская модель обладает ультракамерой XMAGE с 10-фазной регулировкой диафрагмы и поддержкой технологии XD Optics для улучшенной четкости и цветопередачи, стильным дизайном с паттерном Clous de Paris и аварийным режимом при низком заряде батареи. Также можно сделать предзаказ на камерофон Huawei Mate 50 с широкими возможностями для фотосъемки.

Флагманский смартфон Huawei Mate 50 Pro представлен в цветах «элегантный черный», «снежное серебро» и «рассвет в горах» (последний – со сверхпрочным стеклом Kunlun). Модель Huawei Mate 50 можно заказать в оттенках «элегантный черный» и «снежное серебро». При предзаказе c 1 до 11 декабря (как и первым покупателям после старта продаж 12 декабря) предусмотрены подарки – смарт-часы Huawei Watch GT3 46 мм Active.

Представители лаборатории DxOMark признали Huawei Mate 50 Pro лучшим камерофоном в мире. В конце октября он занял первое место в глобальном рейтинге с результатом в 149 баллов.

Huawei Mate 50 Pro: ультракамера XMAGE с широкой диафрагмой и технология XD Optics

Флагман вобрал в себя передовые технологии, которые превосходят ожидания во многих аспектах – от фотосъемки до работы с приложениями. В классическом дизайне корпуса читается эстетика симметрии. Блок камер выполнен в форме космического кольца и обрамлен изысканным cтупенчатым паттерном Clous de Paris, характерный для швейцарских часов и предметов роскоши. В этой «упорядоченной красоте» продумана каждая деталь.

Особый интерес представляет версия Huawei Mate 50 Pro с кожаным корпусом в оранжевом цвете «рассвета в горах». Смартфон покрыт прочным, как камень, стеклом Kunlun, разработанным специалистами Huawei. Его устойчивость к падениям повышена в 10 раз в сравнении с обычным стеклом. Устройство получило сертификат от швейцарской компании SGS, оценившей прочность покрытия на пять звезд.

Модель Huawei Mate 50 Pro оснащена ультракамерой XMAGE с максимально широкой диафрагмой. В профессиональном режиме она предоставляет на выбор 10 фаз настройки, чтобы достичь наилучшего эффекта размытия и глубины резкости. С их помощью можно создавать шедевры фотоискусства в любое время суток.

Основная камера на 50 Мп работает в паре с 13-мегапиксельным модулем со сверхширокоугольным объективом и телескопическим модулем на 64 Мп. Благодаря 100-кратному зуму можно рассмотреть, скажем, верхние этажи высотки или запечатлеть летящего журавля. Режим «‎Супермакро‎» обеспечивает поразительную четкость микромира и включается автоматически, когда камера направлена на миниатюрный объект в диапазоне от 3 до 5 см.

Технология XD Optics добивается естественных цветов и улучшенной четкости при любом освещении, в том числе при 10-кратном зуме. Текстуры и оттенки на снимках получаются такими же, какими мы видим их в реальности. Камера выдает сбалансированные и кристально чистые кадры.

Смартфон обладает превосходным режимом ночной съемки. Даже в условиях тусклого освещения детализация снимков остается крайне высокой. В случае с портретами можно создавать арт-фотографии с эффектом боке.

В качестве фронтальной используется камера на 13 Мп с модулем измерения глубины резкости. Специальный датчик отслеживает положение объекта во время съемки. Камера обеспечивает высокое качество селфи-снимков и видео.

В Huawei Mate 50 Pro используются 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon и OLED-дисплей на 6,74 дюйма. Его частота обновления достигает 120 Гц, а дискретизации касаний – 300 Гц. Экран выдает «картинку» разрешением 2616 на 1212 пикселей и отображает 1,07 млрд цветов.

Смартфон оборудован вместительной батареей емкостью 4700 мАч. Предусмотрена быстрая проводная зарядка SuperCharge на 66 Вт⁠⁠ и беспроводная – на 50 Вт⁠⁠.

Присутствует и специальный аварийный режим при низком заряде. Смартфон переходит на него, когда уровень батареи снижается до 1%. Благодаря этому устройство подарит еще 12 минут разговора или сможет 3 часа принимать звонки и сообщения.

Модель Huawei Mate 50 Pro обладает повышенной защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Оранжевый корпус и вовсе обеспечивает водонепроницаемость на глубине до 6 метров⁠.

Интерфейс смартфона адаптирован для удобной работы. Реализована отправка файлов и картинок путем перетягивания, а для доступа к приложению достаточно свайпа – провести вверх по значку. Фирменная функция «Мультискрин» обеспечивает моментальную передачу файлов на ноутбук или планшет.

Huawei Mate 50: мощная камера, «стильная классика» и аварийный режим

Модель Huawei Mate 50 также предстает в виде «стильной классики». Симметрия прослеживается во всем корпусе, в том числе в блоке камер, напоминающей по форме орбитальное кольцо. Выразительность ему придает элегантный паттерн Clous de Paris.

Смартфон оснащен мощной ультракамерой XMAGE с 10-фазной диафрагмой, которая обеспечивает на 24% больше света. Система регулирует ее самостоятельно, чтобы подобрать оптимальное сочетание резкости и размытости с учетом освещения. В профессиональном режиме это можно делать самостоятельно. Индивидуальные настройки диафрагмы позволяют создавать неповторимые произведения фотоискусства.

Вместе с основной камерой на 50 Мп присутствует сверхширокоугольник на 13 Мп и телескопический модуль на 12 Мп. Можно задействовать 100-кратный зум для съемок объектов вдалеке. Смартфон Huawei Mate 50 поддерживает технологию XD Optics для более естественных цветов и улучшенной четкости. Она позволяет добиваться снимков высокого качества даже при слабом свете и 10-кратном зуме. Алгоритмы обработки изображения XD Fusion Pro в свою очередь делают их более яркими и контрастными.

На передней стороне установлена ультраширокоугольная камера на 13 Мп. В нее встроен датчик пространственного положения. Фронтальная камера обеспечивает превосходные снимки как в дневное, так и в вечернее время.

Модель Huawei Mate 50 оборудована 6,7-дюймовым OLED-дисплеем. Частота обновления – до 90 Гц, а дискретизации – до 300 Гц. Разрешение экрана составляет 2700 на 1224 пикселя, на нем можно увидеть более миллиарда оттенков. В смартфоне присутствует 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon. В работе ему помогает искусственный интеллект.

В качестве батареи – аккумулятор на 4460 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperCharge на 66 Вт⁠⁠ и беспроводной – на 50 Вт⁠⁠. При низком заряде батареи (1% и ниже) активируется специальный аварийный режим. С его помощью можно получить еще 12 минут разговора или 3 часа приема звонков и сообщений.

Как и «старшая» модель, Huawei Mate 50 работает с фирменной оболочкой EMUI 13. Функция SuperHub позволяет перетаскивать и временно хранить файлы и изображения. В свою очередь SuperStorage незаметно удаляет повторяющиеся файлы и сжимает редко используемые приложения. Для поиска приложений в смартфоне предустановлены магазин AppGallery и система Petal Search. С их помощью можно загрузить популярные приложения, мобильные банки и различные белорусские сервисы.

Цена и доступность

Флагманский камерофон Huawei Mate 50 Pro в конфигурации 8+256 ГБ представлен в цветах «элегантный черный» и «снежное серебро» по цене 3499 рублей. Версия с 512 ГБ встроенной памяти доступна в оранжевом корпусе («рассвет в горах») за 3999 рублей.

Смартфон Huawei Mate 50 обладает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и предлагает два цвета на выбор – «элегантный черный» и «снежное серебро». Его цена при предзаказе составляет 2699 рублей.

Смартфоны доступны в «5 элементе» и будут также представлены в других сетях. Предзаказ продлится с 1 до 11 декабря включительно. В качестве подарка – стильные смарт-часы Huawei Watch GT3 46 мм Active.