Oppo представила смартфоны Find N2 и Find N2 Flip

Китайская Oppo представила смартфоны со складывающимися дисплеями Find N2 и Find N2 Flip. Первый — крупноформатное решение в форм-факторе книжки с внешним 5,54-дюймовым и внутренним 7,1-дюймовым экранами. Второй является раскладушкой и предлагает 3,62-дюймовый внешний и 6,8-дюймовый внутренний дисплеи.

Oppo Find N2 немного «похудел» в сравнении с предшественником: 14,6 мм в закрытом и 7,4 мм в открытом виде (было 15,9 мм и 8,0 мм соответственно), слегка уменьшилась ширина створки: 72,6 мм против 73 мм. Масса составляет 233 г для чёрного варианта с «веганской кожей» и 237 г для матового белого и мятно-зеленого — они идут со стеклянной задней панелью.

Усовершенствована конструкция шарнира Flexion: число деталей сократилось со 138 до 100, нашли применение углеродное волокно и высокопрочный сплав. Телефон стал легче, а размер складки уменьшился на 67 %. Шарнир держит любой угол от 45° до 125°. Внешний 5,54-дюймовый дисплей с разрешением 1080 × 2120 стал немного шире, чем у предшественника — 17,7:9 вместо 18:9, а лицевая сторона из-за уменьшения рамок сузилась. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus, предлагает яркость до 1350 кд/м² и частоту 120 Гц.

Внутренний дисплей сохранил диагональ 7,1 дюйма и отношение сторон 9,6:9 при разрешении 1920 × 1792 пикселей. Использована LTPO-панель, которая поддерживает динамическое изменение частоты с 1 до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1550 кд/м², а сенсорная панель на обоих экранах работает с частотой 480 Гц. Читаемость внутреннего экрана повысилась за счёт антибликового покрытия; оба дисплея поддерживают HDR10+ и располагают датчиками цвета для подстройки изображения соответственно внешним условиям.

На борту Oppo Find N2 имеется тройная камера и две селфи-камеры. Основной модуль оборудован 50-мегапиксельным 1/1,56-дюймовым сенсором Sony IMX890 и 24-мм объективом с оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольная камера получила 48-мегапиксельный 1/2-дюймовый сенсор IMX581 с 14-мм объективом и апертурой f/2,2. Есть телеобъектив с фокусным расстоянием 47 мм и 32-мегапиксельным 1/2,74-дюймовым сенсором IMX709 с фильтром RGBW, который помогает собрать больше света, и апертурой f/2,0. Наконец, есть две одинаковые 32-мегапиксельные селфи-камеры.

Обработкой данных с камер занимается чип MariSilicon X, разработанный Oppo совместно с Hasselblad — применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Производитель предлагает использовать особенности конструкции Oppo Find N2 для творческого подхода к съёмке: можно выбирать неожиданные ракурсы или заменять штатив частично сложенным положением корпуса.

Зарядное устройство мощностью 67 Вт обеспечивает полную зарядку за 42 минуты, а до 37 % можно добраться всего за 10 минут. Ёмкость аккумулятора составляет 4520 мА·ч, модуля беспроводной зарядки нет.

Oppo Find N2 работает на платформе Snapdragon 8+ Gen 1, предлагая 12 или 16 Гбайт оперативной памяти с накопителем UFS 3.1 соответственно 256 или 512 Гбайт. Телефон управляется Android 13 с интерфейсом ColorOS 13. О планах продавать гаджет вне Китая компания пока умолчала: известно, что в конфигурации 12/256 Гбайт он обойдётся в 8000 юаней ($1145), а с 16/512 Гбайт — 9000 юаней ($1290).

Модель Oppo Find N2 Flip — дебют производителя в «малом» складном форм-факторе. На фоне Samsung Galaxy Z Flip 4 и Moto RAZR 2022 новый смартфон готов предложить более крупный 3,62-дюймовый внешний дисплей (382 × 720 пикселей). Инструмент полезный: он пригодится для селфи, чтения уведомлений и изменения некоторых настроек. Внутренняя 6,8-дюймовая AMOLED-панель имеет разрешение 1080 × 2520 пикселей и LTPO-матрицу, позволяющую варьировать частоту обновления с 1 до 120 Гц. Поддерживается также HDR10+, охват DCI-P3 составляет 97 %, а яркость достигает 1600 кд/м².

Внешний блок камер включает в себя основную камеру с 50-мегапиксельным 1/1,56-дюймовым сенсором Sony IMX890 и сверхширокоугольную с 8-мегапиксельным сенсором IMX355 с обзором до 112°. С внутренней стороны имеется 32-мегапиксельная селфи-камера. Для обработки изображений снова используется чип MariSilicon X.

Смартфон работает на платформе Dimensity 9000+ и предлагает три конфигурации: 8/256, 12/256 и 16/512 Гбайт (LPDDR5/UFS 3.1). Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мА·ч, зарядка имеет мощность 44 Вт — планка в 34 % берётся за 10 минут, а на 100 % уходит почти час. Внешний дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 5. Oppo Find N2 Flip имеет массу 191 г и толщину 16 мм в закрытом состоянии.

Oppo заявила, что модель Find N2 Flip поступит на международный рынок, но пока известны лишь цены для Китая: 6000 юаней ($860) за конфигурацию 8/256 Гбайт, 6400 юаней ($917) за 12/256 Гбайт и 7000 юаней ($1100) за 16/512 Гбайт.