Правительство России планирует ввести киберспорт в программы вузов

Правительство утвердило план мероприятий, предусматривающий появление в программах российских вузов до конца 2024 года курсов киберспортивных дисциплин.

Правительство утвердило план мероприятий в рамках дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО), предусматривающий появление в программах российских вузов до конца 2024 года курсов киберспортивных дисциплин, сообщили «Ведомости», изучившие документ.

Исполнителями по первому этапу назначены «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ). За оставшиеся до начала 2023 года дни они должны изучить программы киберспортивных дисциплин в вузах других стран и к 2024-му совместно с АНО «Цифровая экономика» и экспертами определить первые образовательные программы «для внедрения в заинтересованных высших учебных заведениях с помощью заинтересованных компаний».