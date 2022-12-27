Приглашаем на бесплатный курс по разработке для KasperskyOS

Код, не болей: «Лаборатория Касперского» учит писать программы на C и C++ под собственную KasperskyOS. Такие решения почти невозможно взломать благодаря кибериммунной методологии разработки.

Бесплатный курс от «Лаборатории Касперского» разбит на две части, теоретическую, в которой расскажут об архитектурных подходах MILS и FLASK, и практическую, где научат использовать KasperskyOS для разработки конкретных решений. Курс подойдет и уже опытным разработчикам, и начинающим — главное, знать основы С или C++.

Всем участникам полагается цифровой сертификат для резюме. Присоединяйтесь!

 

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Теги: 

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Лаб», ИНН/КПП 9701116095/770101001

Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Сама задумка (как ядро) вроде ничего.  Но кто станет дороже, умея под нее писать - непонятно. По мне это как "курсы программирования под MicroTik или Циску (уже неактуально)". 

Аватар пользователя savely

savely

Помнится, в молодости я знавал людей, писавших под Novell NetWare... Даже исходники видел своими глазами. 