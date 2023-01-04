Компания Intel представила мобильные процессоры Core 13-го поколения. Новинки дебютировали в четырёх сериях: самые мощные чипы для игровых ноутбуков представлены в серии Raptor Lake-HX, несколько менее мощные тоже для игровых ноутбуков — в серии Raptor Lake-H, производительные чипы для тонких ноутбуков — в серии Raptor Lake-P и менее мощные чипы для тонких ноутбуков — в серии Raptor Lake-U.

Как и настольные Raptor Lake, мобильные версии чипов обладают гибридной архитектурой: в них сочетаются мощные P-ядра Raptor Cove и энергоэффективные E-ядра Gracemont. Самые производительные модели предлагают до восьми P-ядер и до 16 E-ядер, и соответственно до 32 потоков. Новая платформа поддерживает до 16 линий PCIe 5.0 и оперативную память DDR5-5600 (а также DDR4-3200) объёмом до 128 Гбайт.

В серии Raptor Lake-HX представлены адаптированные для использования в ноутбуках настольные чипы Core 13-го поколения. Это сделано путём ограниченного до 55 Вт уровня TDP (у настольных — 125 Вт), ограничения максимального потребления до 157 Вт (с 253 Вт у настольных), и как следствия урезания рабочих частот. В серии представлены процессоры с числом ядер от 10 до 24. Максимальные тактовые частоты достигают 5,6 ГГц в Turbo-режиме для P-ядер. Встроенная графика здесь имеет до 32 исполнительных блоков (EU) и частоту до 1,65 ГГц. Объём кеша третьего уровня достигает 36 Мбайт.

Intel заявляет, что новые Core-HX оказываются до 12 % быстрее своих предшественников поколения Alder Lake-HX в играх, правда, сравнивает почему-то не совсем равнозначные Core i9-12900HX и Core i9-13950HX. Также заявляется значительный прирост в профессиональных приложениях, особенно в рендеринге. Ещё сильнее они обгоняют конкурентов в лице процессоров Ryzen 6000 на архитектуре Zen 3+ — компания AMD ещё не представила мобильные Ryzen 7000 на Zen 4.

Процессоры Raptor Lake-H, Raptor Lake-P и Raptor Lake-U построены уже на мобильных кристаллах. Они предлагают до 14 ядер, до 24 Мбайт кеша третьего уровня и встроенную графику Intel Iris Xe, которая насчитывает до 96 EU и работает с частотой до 1,5 ГГц. Многие модели поддерживают более скоростную оперативную память — вплоть до LPDDR5X-6400.

Чипы Raptor Lake-H предлагают от восьми (по четыре P- и E-ядра) до 14 ядер (шесть P-ядер и восемь E-ядер). Тактовые частоты достигают 5,4 ГГц. Уровень TDP составляет 45 Вт, а максимальный уровень энергопотребления заявлен в 95 Вт для моделей Core i5 и 115 Вт для Core i7 и Core i9. Прирост производительности по сравнению с чипами Core-H прошлого поколения составляет 10-11 %

В свою очередь в серию Raptor Lake-P вошли лишь четыре модели, из которых три имеют 12 ядер (4+8), а ещё одна — 14 ядер (6+8). Здесь максимальная частота равна 5,2 ГГц, а стандартный уровень TDP составляет 28 Вт. При этом максимальное потребление не превышает 64 Вт.

Наконец, Raptor Lake-U способны предложить от 5 до 10 ядер, из которых лишь одно или два будут производительными, а все остальные — энергоэффективными. Тем не менее, частоты и здесь внушительные — до 5,2 ГГц. Уровень TDP составляет 15 Вт, а максимальное потребление — 55 Вт.

Все мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth LE Audio и Thunderbolt 4 — последний с поддержкой DisplayPort 2.1. По словам Intel, в 2023 году ожидается выход более 250 ноутбуков на новых процессорах, а ещё более 60 моделей предложат мощные чипы семейства Raptor Lake-HX.

Все мобильные Raptor Lake получили технологию Endurance gaming для продления времени работы от батареи за счёт снижения FPS, а некоторые чипы также обладают дискретным ИИ-ускорителем Movidius VPU для шумоподавления и улучшения изображения с веб-камеры.