Samsung объявила о выпуске SmartThings Station

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске SmartThings Station — хаба умного дома с функцией беспроводной зарядки.

Центр управления SmartThings Station прост в управлении и совместим с целым рядом устройств умного дома, включая систему Matter. С помощью SmartThings Station пользователи могут автоматизировать различные стороны быта и установить расписание, которое сделает их повседневную жизнь комфортнее и поможет экономить электроэнергию — например, выключать свет и бытовую технику.

Когда она включается в первый раз, на смартфоне Samsung Galaxy появляются всплывающие уведомления, которые помогают пользователю завершить установку. Владельцы хаба также могут активировать опцию подключения устройств с помощью сканирования QR кода камерой смартфона.

Центр управления умным домом помогает ряду устройств, таких как термостаты, осветительные приборы и розетки, подключаться к другой технике через сервер умного дома, чтобы вместе с ними создать единую среду. SmartThings Station легко автоматизирует сценарии, предварительно заданные в приложении SmartThings, не требуя ручного управления отдельными устройствами.

Нажатием кнопки Smart Button на SmartThings Station пользователи могут активировать сценарий, созданный в приложении SmartThings. Например, когда пора ложиться спать, быстрым нажатием кнопки можно запустить процесс подготовки ко сну: выключить свет, закрыть жалюзи и понизить температуру в доме. Для кинопросмотра одной кнопкой можно включить телевизор и приглушить свет. Когда пользователь уходит из дома, SmartThings Station может выключить розетки и неиспользуемые приборы для экономии энергии, а также активировать систему сигнализации.

На SmartThings Station можно запускать до трех различных сценариев с помощью короткого, длинного и двойного нажатия на клавишу Smart Button. Они могут быть активированы через приложение SmartThings, независимо от того, дома или за его пределами находится пользователь.

В платформу SmartThings Station интегрирован сервис Samsung SmartThings Find для быстрого поиска устройств. С его помощью легко находить потерянные гаджеты: двойным нажатием на клавишу Smart Button отправляется вызов на находящийся поблизости смартфон.

SmartThings Station также выполняет роль сканера устройств, всегда находящегося дома, и помогает пользователям Samsung Galaxy отслеживать местонахождение зарегистрированных гаджетов — от смартфонов, планшетов, носимых устройств и наушников до личных вещей, таких как ключи или бумажник, с подключенной меткой Galaxy SmartTag или SmartTag+.

Регулярно проводя сканирование, SmartThings Station будет сообщать пользователям о местонахождении подключенных умных устройств и меток, находящихся в доме. Станция также будет передавать оповещение на смартфон, если устройство было вынесено за пределы дома или возвращено обратно.

SmartThings Station — это еще и зарядное устройство с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.