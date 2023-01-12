Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков

По данным Kaspersky, как минимум 730 организаций по всему миру пострадали от таргетированных атак шифровальщиков в четвёртом квартале 2022 года. За половиной из них стоят восемь крупных групп, деятельность которых была описана в аналитическом отчёте «Омерзительная восьмёрка: техники, тактики и процедуры (TTPs) группировок шифровальщиков» команды Kaspersky Threat Intelligence. На текущий момент самыми активными остаются Clop (TA 505), Hive, Lockbit, RagnarLocker, BlackByte и BlackCat, причём две последние стали атаковать с осени 2021 года.

Наибольшее число атак было проведено LockBit: за весь период существования шифровальщика количество его жертв перевалило за тысячу. Среди целей группы — компании из отраслей авиации, энергетики, консультационных услуг. География жертв также разнообразна: США, Китай, Индия, Индонезия, а также страны Центральной и Северо-Западной Европы. Операторы используют стандартные для вымогателей векторы начального проникновения и утилиты для «работы» внутри инфраструктуры жертвы. Для получения первоначального доступа чаще всего это протоколы RDP или средства эксплуатации уязвимости, для действий внутри сети — инструменты PsExec, Empire, Mimikatz.

«Программы-вымогатели продолжают оставаться одной из ключевых угроз. Мы проделали огромную аналитическую работу по этому типу зловредов и выявили, что их техники и тактики во многом совпадают и не меняются в течение долгого периода времени. В нашем отчёте собрана масса полезной информации для компаний, которая поможет им противостоять этой угрозе», — комментирует Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз Kaspersky.