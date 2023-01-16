В Chrome появится возможность отключать расширения для конкретного сайта

Компания Google работает над новой функцией, которая позволит пользователям Chrome отключать определенные расширения для каждого конкретного сайта. Как известно, некоторые расширения могут вызывать частичную или полную неработоспособность сайтов. Новая опция позволит избежать подобных ситуаций.

В настоящее время в Chrome можно выключить расширения только сразу для всех сайтов, но выборочное отключение возможно, только если оно реализовано в самом расширении, на уровне браузера оно не поддерживается.

Упоминание о новой возможности обнаружил в очередной бета-версии Chrome пользователь Reddit под ником Leopeva64-2. Похоже, в Chrome добавят переработанное меню расширений, которое будет включать и эту функциональность. Впрочем, на настоящий момент она явно не готова, т.к. в меню нет списка расширений, а переключатель хотя и нажимается, но ничего не делает.

Примечательно, что этот раз Google будет копировать новинки у Microsoft: в браузере Edge такая функция присутствует еще с апреля 2022 года.