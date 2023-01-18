Для сборки iPhone нужно в 12 раз больше людей, чем для "китаефона"

Издание Bloomberg опубликовало статью о подходе компании Foxconn к сборке смартфонов для различных брендов. По словам нового главы сборочного подразделения тайваньской компании Майкла Чана, на производстве iPhone занято в 12 раз больше сотрудников, чем при сборке китайских аппаратов на базе Android.
Китайские производители не особенно требовательны к качеству своей продукции, поэтому они резервируют под сборку продукции всего около 100 сотрудников Foxconn. В свою очередь, Apple гораздо строже подходит к контролю качества, в результате чего Foxconn выделяет под ее нужды около 1200 работников. Они отвечают за весь цикл сборки — от получения и распределения комплектующих до отправки готовой продукции на склад.
Большее внимание на всех этапах производства приводит к увеличению качества выпускаемой продукции и уменьшению количества брака. С другой стороны, это самым непосредственным образом сказывается на себестоимости смартфонов, что очень важно для китайских компаний, которые реализуют свою продукцию по гораздо более низким ценам, чем "яблочная компания".
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