Какой смартфон среднего ценового сегмента стоит сейчас купить?

Эксперты сайта Gizchina составили перечень лучших смартфонов, которые можно приобрести в начале текущего года и не пожалеть.

В сегменте смартфонов "до $300" представлены Samsung Galaxy A33, Oppo Reno 7, а также Redmi Note 10 Pro и Note 11. К преимуществам Redmi Note 10 Pro относятся AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и камера на 108 Мпикс, а Galaxy A33 оснащен защитой по стандарту IP67.

Среди моделей с ценой до $400 отмечаются Galaxy A53 и Honor 50. Оба аппарата при небольшой стоимости предлагают вполне производительное "железо", достойный дизайн и некоторые флагманские "фишки".

Лучшими смартфонами на рынке в категории "до $500" признаны Google Pixel 6 и Oppo Reno 8. Pixel выделяется флагманской камерой, также длительной поддержкой производителем.

В последнюю категорию, с ценой до $600, попали Samsung Galaxy S21 FE и Xiaomi 11T Pro. Оба дивайса оснащены флагманской платформой 2021 года Snapdragon 888, AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и качественной камерой.