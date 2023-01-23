Стали известны новые особенности дизайна iPhone 15

Как утверждает обычно надежный инсайдер ShrimpApplePro, линейка Pro смартфона iPhone 15 получит более тонкие рамки вокруг экрана и изогнутые края корпуса. По его словам, это сделает гаджеты похожими на iPhone 11.

Инсайдер уточнил, что новые модели, как и раньше, будут иметь плоские дисплеи, изогнутыми будут только лицевые панели. В свою очередь, младшие модели iPhone 15 также получат изогнутые края, но ободки тоньше не станут.

Все новые модели будут иметь вырез Dynamic Island. Кроме того, инсайдер сообщил, что его источник описал iPhone 15 Ultra как "очень красивый смартфон".