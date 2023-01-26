Сотрудники Twitter могут публиковать твиты от имени любого пользователя

Бывший сотрудник Twitter на совместном слушании представителей Конгресса и Федеральной торговой комиссии США заявил, что сотрудники соцсети могут публиковать твиты от имени любой учетной записи в т.н. "режиме бога" (GodMode).

По словам свидетелеля, эта возможность доступна на компьютере практически любого инженера компании. Для ее активации достаточно в настройках включить определенную опцию и подтвердить действие в окне, в котором заглавными буквами написано "Подумайте, прежде чем это делать".

При этом в соцсети отсутствует контроль за тем, как сотрудники пользуются GodMode. При Маске ничего не изменилось, только этот режим был переименован в "привилегированный".

Эксперты считают, что Twitter может быть оштрафован на крупную сумму (называется цифра в $1 млрд), если выяснится, что в компании действительно нарушались правила по защите личных данных.