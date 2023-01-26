Опубликован рейтинг самых продаваемых телефонов в истории

На китайском сайте Mydrivers опубликован рейтинг самых продаваемых мобильных телефонов в истории. Он составлен на основе официальных данных производителей.

Как и следовало ожидать, самыми популярными телефонами оказались трубки Nokia, они же заняли два первых места: Nokia 1100 с результатом 250 млн экземпляров и Nokia 1110 с 248 млн.  А вот легендарная 3310 находится только на 18 месте. Всего у аппаратов Nokia 11 мест из 20.

7 мест заняты смартфонами Apple, самая популярная модель, замкнувшая тройку лидеров, — iPhone 6 c 224 млн единиц.

Единственными телефонами других компаний стали Samsung E1100 (13 место) и Moto V3 (16 место).

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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