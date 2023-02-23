Киберпреступники распространяют троян под видом ChatGPT для Windows

Команда «Лаборатории Касперского» рассказала о новой опасности, которая подстерегает пользователей и  поклонников чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом. Под видом десктопного клиента ChatGPT для Windows от компании OpenAI злоумышленники начали распространять вредоносное ПО, которое похищает данные пользователя, включая логины и пароли. Такие кампании по распространению трояна уже обнаружены в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Америке. 

Как поясняют эксперты, мошенники создают группы в социальных сетях, маскирующиеся под официальные аккаунты OpenAI и сообщества энтузиастов. Среди «официальных» новостей о ChatGPT размещаются ссылки на сайт, где якобы можно скачать десктопный клиент для ChatGPT. 

Также мошенники размещают фейковые данные предсозданных (precreated) учетных записей с балансом на 50 долларов, которые якобы можно использовать для работы с ChatGPT. Пользователи соблазняются шансом начать пользоваться ChatGPT без сложностей регистрации. 

Если пользователь соблазнился «клиентом» и «халявным аккаунтом», то получит на свой ПК архив с исполняемым файлом. Затем установка программы «срывается». Злоумышленники стремятся получить с помощью этого трояна cookies и аккаунты Facebook, TikTok и Google, особенно — бизнес-аккаунты.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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