Киберпреступники распространяют троян под видом ChatGPT для Windows

Команда «Лаборатории Касперского» рассказала о новой опасности, которая подстерегает пользователей и поклонников чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом. Под видом десктопного клиента ChatGPT для Windows от компании OpenAI злоумышленники начали распространять вредоносное ПО, которое похищает данные пользователя, включая логины и пароли. Такие кампании по распространению трояна уже обнаружены в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Америке.

Как поясняют эксперты, мошенники создают группы в социальных сетях, маскирующиеся под официальные аккаунты OpenAI и сообщества энтузиастов. Среди «официальных» новостей о ChatGPT размещаются ссылки на сайт, где якобы можно скачать десктопный клиент для ChatGPT.

Также мошенники размещают фейковые данные предсозданных (precreated) учетных записей с балансом на 50 долларов, которые якобы можно использовать для работы с ChatGPT. Пользователи соблазняются шансом начать пользоваться ChatGPT без сложностей регистрации.

Если пользователь соблазнился «клиентом» и «халявным аккаунтом», то получит на свой ПК архив с исполняемым файлом. Затем установка программы «срывается». Злоумышленники стремятся получить с помощью этого трояна cookies и аккаунты Facebook, TikTok и Google, особенно — бизнес-аккаунты.