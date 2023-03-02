На базе Полоцкого госуниверситета откроется лаборатория мобильной разработки

3 марта в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой, в честь 55-летия новейшей истории университета, состоится торжественная церемония открытия инновационной лаборатории мобильной разработки «Innovative mobile developments lab», совместной с ООО «Техартгруп».

В рамках мероприятия запланирована встреча специалистов компании «Техартгруп» со студентами IT-специальностей университета, школьниками профильных инженерных и экономических классов Полоцка и Новополоцка. Место проведения: Полоцкий коллегиум (УЛК № 5) Полоцк, ул. Стрелецкая, 4 Инновационная лаборатория мобильной разработки предназначена для практических занятий и проектной деятельности студентов семи специальностей информационно-коммуникационного профиля. Новая лаборатория ориентирована на приобретение студентами специализированных компетенций, позволяющих идти в ногу с мировыми трендами цифровой трансформации, работать по направлениям, соответствующим шестому технологическому укладу.

Лаборатория задумана как творческое пространство для обучения и проектной работы. Инновационность идейно реализуется через талантливые задумки студентов и преподавателей, а технически – с помощью уникального оборудования. Новая локация укомплектована разнообразными мобильными устройствами, большую часть которых составляет «яблочная» линейка планшетов, смарт-телефонов, умных часов. Эти современные высокопроизводительные гаджеты будут использоваться для разработки кроссплатформенных программных продуктов, а также для создания и тестирования приложений для двух самых распространённых мобильных платформ – iOS и Android. Уникальное лабораторное оборудование приобретено на спонсорские средства ООО «Техартгруп» – резидента Парка высоких технологий. Компания «Техартгруп» имеет серьёзный авторитет в области веб и мобильного программирования, основанный на профессиональной компетентности коллектива и высококачественной организации производства программного обеспечения.

Сотрудничество компании «Техартгруп» с Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой имеет успешную и довольно длительную историю. В 2019 году компания «Техартгруп» приняла решение открыть офис в Полоцке рядом с учебными корпусами университета. В 2021 году компания, университет и гимназия №2 г. Полоцка подписали трёхсторонний договор о создании профильного IT-класса с целью подготовки квалифицированных молодых специалистов для бесшовного выхода на региональный и республиканский рынок труда. Мы не останавливаемся на достигнутом, планомерно комплектуем новые и совершенствуем имеющиеся локации. В мае 2023 года в рамках празднования 55-летия новейшей истории откроется модернизированная отраслевая лаборатория нефте-, газопереработки. В юбилейный год начнёт свою работу новая научно-практическая лаборатория тепло-, газоснабжения. Формируется архитектура лаборатории по разработке программных продуктов на базе ядра Linux.