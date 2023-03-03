БГУИР вступил в состав Евразийской ассоциации университетов. Это произошло в рамках заседания XV Съезда, которое началось 2 марта и продолжается 3 марта на базе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. ЕАУ создана более 30 лет назад и включает около 140 ведущих университетов, сообщает пресс-служба вуза.



Ректор БГУИР Вадим Богуш на Съезде ЕАУ выступил с докладом на тему «Развитие кадрового и научного потенциала университетов евразийского пространства в сфере высоких технологий». Также был подписан Договор о сотрудничестве в области инженерной психологии и эргономики между БГУИР и Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова.

По итогам Съезда будут приняты решения, которые позволят университетам Ассоциации скоординировать стратегии по выработке ответов на современные вызовы, повысить качество образования и эффективности научных исследований в соответствии с требованиями XXI века.



Участие БГУИР в Съезде ЕАУ способствует расширению образовательного и научного взаимодействия с учреждениями высшего образования евразийского пространства и научно-техническому сотрудничеству с организациями Российской Федерации, продвижению высокотехнологичных и наукоёмких услуг на российский рынок.