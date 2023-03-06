В Беларуси сократили время проведения аукциона по продаже доменов

Благотворительный аукцион по продаже доменов в Беларуси будет проходить всего один день. Раньше продажа лотов занимала в три раза больше времени и могла продлеваться в последний момент ставками за интересные лоты, пишет БЕЛТА.

О сокращении времени продажи доменов, которые не были продлены владельцами вовремя, стало известно из обновленных правил проведения аукциона.

Благотворительный аукцион доменов проводится в Беларуси ежемесячно. По обновленным правилам он может проходить, как и раньше, один или два раза в месяц. Так, в феврале уже состоялось два аукциона по новым правилам.

 

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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