Компания Honor представила первый чип собственной разработки. Им стал Honor C1 — радиочастотный сетевой чип, призванный усиливать сигнал в смартфонах.

Согласно данным самой Honor, C1 способен усиливать сигнал 5G на 17%, а в случае Wi-Fi показатель и вовсе равен 35%. Также чип позволяет снизить задержку соединения Wi-Fi на 90% и повысить скорость передачи данных вплоть до 200%.

Honor C1 уже установлен в новейших смартфонах Magic5. Согласно тестам компании, в некоем районе с плохим сигналом сотовой связи её смартфон смог достичь скорости передачи данных в 275 Мбит/с, тогда как iPhone 14 Pro Max продемонстрировал скорость всего в 10,1 Мбит/с, то есть разница оказалась более чем в 20 раз! Huawei Mate 40 Pro тоже показал себя слабее новинки Honor с результатом 180 Мбит/с.

Основная особенность чипа заключается в том, что он поддерживает алгоритм настройки сотовой связи с несколькими антеннами. Алгоритм оптимизирует работу чипа с антеннами, в том числе занимаясь переключением между антеннами в зависимости от мощности сети.