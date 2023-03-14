1 апреля в БГУИР пройдет День открытых дверей. Абитуриентов ждут в 10.00 по адресу П. Бровки, 4 (второй учебный корпус вуза), сообщает пресс-служба вуза.



У абитуриентов в 11.00 в актовом зале будет возможность задать свои вопросы председателю приемной комиссии, ректору университета Вадиму Богушу, заместителю председателя приемной комиссии, первому проректору Максиму Давыдову и ответственному секретарю приемной комиссии Василию Бондарику.



С 10.00 до 14.00 в холле первого этажа и фойе актового зала будет организована выставка-презентация факультетов. Можно будет лично пообщаться с сотрудниками и студентами факультета, разузнать о специальностях и уточнить моменты, которые заставляют сомневаться в выборе.



Также на Дне открытых дверей будет презентован чат-бот в Телеграм, где абитуриенты смогут просмотреть интересующую информацию о вступительной кампании и задать вопрос специалисту.