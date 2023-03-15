Смартфоны HONOR по выгодным ценам в МТС

В интернет-магазине и сети салонов связи МТС действуют скидки на ряд смартфонов бренда HONOR. По 3 апреля 2023 года с выгодой до 200 рублей можно приобрести: HONOR 70, HONOR X9, HONOR X8 и HONOR X5.

С выгодой до 200 рублей доступен HONOR 70 — стильный смартфон с тонкими рамками дисплея и стеклянной задней панелью. Его 6,67-дюймовый OLED-дисплей способен отображать более миллиарда цветов и оттенков в разрешении 2400х1080 пикселей. Фотомодуль смартфона состоит из трех камер: основной камеры на 50 Мп со светочувствительными датчиками, ультраширокого объектива на 50 Мп и объектива на 2 Мп, оценивающего глубину кадра. Фронтальная камера на 32 Мп позволяет создавать красивые селфи и проводить видеозвонки с хорошим качеством изображения. Аккумулятора емкостью 4800 мАч хватит на полноценный день активной работы со смартфоном. При этом HONOR 70 поддерживает быструю зарядку на 66 Вт.

По 3 апреля 2023 года HONOR 70 можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 1399 рублей. Его также можно взять в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 127,19 рубля, а в рассрочку на 2 года — 64,50 рубля.

Смартфоны HONOR и цены с размерами выгоды, действующие по 3 апреля 2023 года в рамках акции «Для всех» и «Промо 2023», представлены по ссылке.