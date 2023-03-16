Количество мобильных банковских троянцев выросло вдвое за 2022 год

Решения Kaspersky за 2022 год обнаружили почти 200 тысяч новых загрузчиков мобильных банковских троянцев, что вдвое больше, чем в 2021 году. Такой резкий рост числа подобных зловредов наблюдается впервые за шесть лет. Всего за 2022 год решения компании обнаружили более 1,6 миллиона вредоносных программ или установщиков нежелательного ПО. Об этом говорится в отчёте Kaspersky «Мобильные угрозы в 2022 году».

Мобильные банковские троянцы ― одна из наиболее распространённых и опасных мобильных угроз. Злоумышленники используют их для охоты за данными пользователей, которые могут относиться к системам онлайн-банкинга и электронных платежей.

Атакующие часто распространяют Trojan Banker как через неофициальные, так и через официальные магазины приложений. В Google Play до сих пор есть загрузчики семейств банковских троянцев, таких как Sharkbot, Anatsa/Teaban, Octo/Coper и Xenomorph, замаскированные под якобы полезные программы. Sharkbot, например, активно распространяет загрузчики, имитирующие файловые менеджеры. Такие программы могут запрашивать разрешение на установку дополнительных пакетов (наборов файлов), необходимых для работы троянца на устройстве пользователя.