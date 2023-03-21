Wildberries начнёт выпускать бытовую технику и электронику под собственным брендом

В ближайшее время на Wildberries станут доступны около 100 новых наименований различной бытовой техники и электроники - холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и многое другое под собственной торговой маркой. Стоимость такой продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте, сообщает пресс-служба компании.

Компания разместила заказы на сборку продукции на производствах КНР, России и Беларуси. В первое время технику под собственным товарными знаками Wildberries смогут приобрести покупатели из России, а позже – продажи будут осуществляться и на территории других странах присутствия компании, в том числе Беларуси, Казахстана, Армении и других.

Через несколько месяцев на Wildberries также появятся и носимые гаджеты под собственными торговыми марками: планшеты, ноутбуки и смартфоны.