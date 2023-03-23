Valve представила Counter-Strike 2

Компания Valve на странице Counter-Strike: Global Offensive в Twitter анонсировала Counter-Strike 2, который разрабатывается на движке Source 2.

Также показаны новые видеоролики, где показаны изменения в графике и игровом процессе. К примеру, теперь дым в Counter-Strike 2 станет динамическим. Его можно рассеивать взрывами и пулями. Также были пересобраны популярные карты из Counter-Strike.

Выйдет Counter-Strike 2 этим летом и он станет бесплатным улучшением CS:GO. 22 марта началось закрытое тестирование Counter-Strike 2, доступ к которому получают определённые игроки.