Исследование: 45% белорусов сталкивались с мошенничеством в 2022 году

По данным исследования Kaspersky, в 2022 году 45% белорусских пользователей лично столкнулись с мошенническими действиями, в результате которых у них пытались выманить деньги, платёжную информацию или данные от входа в интернет-банкинг. При этом более трети (36%) отметили, что с подобными попытками обмана столкнулись их близкие, а 18% указали, что злоумышленники пытались обмануть как близких, так и их самих.

Атакующие использовали для своих схем различные каналы связи: звонки, текстовые сообщения, электронную почту, социальные сети, сайты с объявлениями. Как отмечают респонденты, которые столкнулись со злоумышленниками, мошеннические звонки преимущественно поступали на личные номера телефонов, а подозрительные письма – на личные адреса электронных почт.

«Онлайн-мошенничество остается актуальной угрозой для пользователей в Беларуси. Так, почти половина респондентов (46%) считает, что в 2022 году онлайн-мошенники стали атаковать их чаще, чем в 2021. При этом почти треть (30%) отметили, что уровень активности онлайн-мошенников остается прежним. Только 10% опрошенных указали, что количество онлайн-атак снизилось. Важно помнить о том, что злоумышленники постоянно придумывают новые схемы и адаптируют их под актуальную новостную повестку. Поэтому пользователям следует быть внимательными и развивать уровень цифровой грамотности, как свой, так и наиболее подверженных негативному влиянию близких, среди которых могут быть дети и пожилые родственники», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.

Чтобы не стать жертвами схем телефонных и онлайн-мошенников, эксперты Kaspersky рекомендуют: