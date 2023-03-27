Исследование: 45% белорусов сталкивались с мошенничеством в 2022 году

По данным исследования Kaspersky, в 2022 году 45% белорусских пользователей лично столкнулись с мошенническими действиями, в результате которых у них пытались выманить деньги, платёжную информацию или данные от входа в интернет-банкинг. При этом более трети (36%) отметили, что с подобными попытками обмана столкнулись их близкие, а 18% указали, что злоумышленники пытались обмануть как близких, так и их самих.
Атакующие использовали для своих схем различные каналы связи: звонки, текстовые сообщения, электронную почту, социальные сети, сайты с объявлениями. Как отмечают респонденты, которые столкнулись со злоумышленниками, мошеннические звонки преимущественно поступали на личные номера телефонов, а подозрительные письма – на личные адреса электронных почт.
«Онлайн-мошенничество остается актуальной угрозой для пользователей в Беларуси. Так, почти половина респондентов (46%) считает, что в 2022 году онлайн-мошенники стали атаковать их чаще, чем в 2021. При этом почти треть (30%) отметили, что уровень активности онлайн-мошенников остается прежним. Только 10% опрошенных указали, что количество онлайн-атак снизилось. Важно помнить о том, что злоумышленники постоянно придумывают новые схемы и адаптируют их под актуальную новостную повестку. Поэтому пользователям следует быть внимательными и развивать уровень цифровой грамотности, как свой, так и наиболее подверженных негативному влиянию близких, среди которых могут быть дети и пожилые родственники», — отмечает Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.
Чтобы не стать жертвами схем телефонных и онлайн-мошенников, эксперты Kaspersky рекомендуют:
- не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и SMS;
- критически относиться к крайне щедрым или, наоборот, пугающим сообщениям;
- не сообщать свои данные собеседникам и перепроверять информацию по официальным каналам организаций;
- если отправитель сообщения в социальных сетях вызывает доверие, а содержание сообщения — нет, лучше удостовериться, что сообщение отправил именно тот, о ком вы думаете, например спросить у человека напрямую голосом, если есть такая возможность;
- использовать надёжное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на подозрительные сайты.
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Комментарии
Не гнушаются ничем. ИМХО, за деньги сотрудники гос и частных компаний сливают телефонные базы. Меня самого уже в этом году дважды (!) пытались развести на деньги. Сначала было не по себе, но потом развеселило.
Однажды потерял платёжную карточку. Обнаружил, как только пришла SMS в которой сообщалось, что я купил что-то в штучном отделе. К счастью, в SMS указывается где прошёл платёж. Тут же позвонил в милицию. Повезло: шурики, видимо, решили, что мало водки, и решили затариться ещё. Наряд повязал их прямо на кассе. Даже не пришлось блокировать счёт.
Однажды нашёл чужую кредитку. Отнёс в банк.
Цифровизация, мля...