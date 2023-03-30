Комитет госконтроля пресек попытки операторов мобильной связи повысить стоимость услуг

В своем Telegram-канале Комитет госконтроля сообщил, что на фоне стабильного финансового положения и наращивания прибылей операторами мобильной связи предпринимаются попытки повышения стоимости услуг.

Так, в начале 2023 года ими была предпринята попытка увеличения стоимости услуг путем их выделения в качестве дополнительных из абонентской платы (к примеру, «безлимит минут внутри сети», «безлимитный интернет» и др.).



В марте операторы снова анонсировали повышение цен на дополнительные и сервисные услуги, стоимость которых в настоящее время не регулируется государством. Своевременное вмешательство Комитета госконтроля позволило не допустить повышения цен на услуги сотовой связи.

В настоящее время КГК проводится работа по включению дополнительных и сервисных услуг операторов мобильной связи в перечень регулируемых, что не позволит операторам принимать решения о повышении стоимости таких услуг без согласования с регулятором.



Как сообщается, Комитетом госконтроля также продолжаются контрольные мероприятия в сфере оказания услуг мобильной связи. С привлечением заинтересованных ведомств будет предметно изучена деятельность операторов сотовой связи по вопросам соблюдения налогового и ценового законодательства, качества оказываемых услуг, полноты исполнения обязательств перед потребителями и государством.