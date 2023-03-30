В "Великом камне" зарегистрирован новый резидент, который будет производить компьютерную технику

29 марта в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – ООО «ИРБИ» (Республика Беларусь). Инвестиционный проект компании имеет инновационный импортозамещающий характер. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Резидент парка будет производить моноблоки, мини-компьютеры для офисов и промышленные компьютеры, а также комплектующие для компьютерной техники. Кроме производства, компания будет внедрять собственные прикладные программные комплексы.

Продукция предназначена для внутреннего рынка Беларуси, а также будет экспортироваться в страны Евразийского экономического союза.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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