За год Viber заблокировал более 22 тысяч мошеннических аккаунтов в Беларуси

За год (с марта 2022) в Беларуси Viber заблокировал более 22 тысяч аккаунтов, с которых пользователям звонили и представлялись разными организациями и на которые активно жаловались сами пользователи.

Для большей защиты (в частности, в Беларуси) Viber позволяет пользователям активировать дополнительное устройство (десктоп) только путем сканирования QR-кода. Возможность активации дополнительного устройства по ссылке больше недоступна, что дополнительно помогает в борьбе с мошенниками.

Если вам пишет подозрительный аккаунт, в Viber можно отметить телефон мошенника как «Спам», открыв диалоговое окно с этим пользователем и выбрав любой из двух вариантов: «Это спам» или «Заблокировать». При определенном количестве отметок о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, он будет заблокирован в Viber и не сможет беспокоить пользователей мессенджера. Также информацию можно передать в службу поддержки Viber.