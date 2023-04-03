В БГУИР прошёл День открытых дверей

На Дне открытых дверей в БГУИР для старшеклассников и родителей организовали выставку-презентацию факультетов. В актовом зале абитуриенты смогли задать вопросы председателю приёмной комиссии, ректору университета Вадиму Богушу, заместителю председателя приёмной комиссии, первому проректору Максиму Давыдову и ответственному секретарю приёмной комиссии Василию Бондарику. Те, кто не смог прийти в вуз, подключались к онлайн-трансляции, сообщает пресс-служба.



Ректор БГУИР Вадим Богуш рассказал, что, если абитуриенты хотят получить качественное инженерное образование и готовы много работать, они оказались в правильном месте. Перед ними теперь стоит две задачи: поступить в университет и успешно его закончить, ведь на приказе о зачислении всё только начинается.

«Цифры приёма на бюджетную и платную формы обучения уже согласованы с Министерством образования и опубликованы на сайте БГУИР. Подход к формированию конкурса в университете по сравнению с прошлым годом не изменился: в заявлении можно указывать несколько специальностей и факультетов, - отметил Вадим Анатольевич. - По-прежнему действует электронный кабинет абитуриента. После заполнения всех документов в электронном виде, останется только распечатать их, подписать и привезти в БГУИР. Также в электронном кабинете вы будете получать сообщения от приёмной комиссии. Это наиболее эффективный способ, который позволяет минимизировать время, проведённое в университете в день подачи документов».



У представителей приёмной комиссии абитуриенты спрашивали о льготах при поступлении, сокращённой форме обучения, вступительных экзаменах, внутриуниверситетской олимпиаде, распределении и общежитиях. На выставке факультетов преподаватели и студенты ориентировали школьников в большом количестве направлений, рассказывали подробнее о специальностях и помогали определиться с будущей профессией.