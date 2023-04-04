Названы лучшие смартфоны в марте 2023 года

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги Android-смартфонов в разных ценовых категориях. Можно увидеть, какие устройства лучшие по соотношению цена/производительность.

Данные были собраны за март 2023 года. В ценовой категории 0-1999 юаней (до 845 BYN по актуальному курсу) победителем стал Redmi Note 11T Pro. Среди смартфонов подороже — от 845 до 1267 BYN (2000-2999 юаней) — лидирует OnePlus Ace 2V.

В ценовом сегменте 3000-3999 юаней (от 1285 до 1670 BYN) своим оценками выделяется Redmi K60 Pro.Среди смартфонов стоимостью 4000-4999 юаней (от 1670 BYN до 2093 BYN) лучшим признали OPPO Find X6. И, если по бюджету нет никаких ограничений, то можно обратить внимание на Red Magic 8 Pro+.