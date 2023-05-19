Чат-бот ChatGPT стал доступен на iOS в виде самостоятельного и официального приложения. Приложение полностью бесплатное и не содержит рекламы. Можно заплатить 20 долларов за ChatGPT Plus, который даёт дополнительные функции.

Напомним, что недавно Open AI сообщила о новых функциях в ChatGPT, которые включают в себя улучшенный поток разговоров, лучшее понимание контекста и более естественный стиль общения.

OpenAI представила GPT-4 в марте. Это новейшая версия большой языковой ИИ-модели, которая, демонстрирует «производительность на уровне человека» во многих профессиональных задачах. GPT-4 намного больше предыдущих версий. Она была обучена на большем количестве данных и использует больший объём информации, что делает нейросеть более дорогой в работе.